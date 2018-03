A situação dos reservatórios e do abastecimento de energia foi o assunto da reunião de hoje do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), encerrada no começo da noite. Segundo Tolmasquim, devido à abundância de águas, não há usinas termelétricas ligadas no País a não ser as duas nucleares, em Angra dos Reis (RJ).