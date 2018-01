Epicentro da crise está na indústria A crise pela qual a economia brasileira passa tem seu epicentro no setor industrial. É o que mostram mais uma vez as estatísticas de produção industrial do IBGE, divulgadas nesta quinta-feira, 7. Em novembro, a queda foi de 2,4% em relação a outubro, com ajuste sazonal, e de 12,3% frente ao mesmo mês do ano anterior. Com praticamente o ano todo já coberto pela pesquisa, a variação de -8,1% da produção no acumulado entre janeiro e novembro dá o tom da contração anual.