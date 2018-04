Episódio da Petrobras desgastou Lina O governo federal começou a se armar para enfrentar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras com a demissão da secretária da Receita Federal, Lina Vieira. A avaliação é que Lina não era a mais indicada para defender o governo na CPI. Mesmo com a queda da arrecadação, ela só ficou ?queimada? no Palácio do Planalto por causa do episódio da Petrobras. Lina foi surpreendida com a sua demissão nas páginas do jornal O Globo, sábado, e administra agora outra crise: os superintendentes ameaçam pedir demissão em solidariedade. Todos foram indicados por ela. Até o início da noite de ontem, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, evitava comentar o assunto. ?Isso não é o assunto da conversa. Não tenho que confirmar nada?, disse, após sair da reunião ministerial na Granja do Torto. Se não confirmou, Mantega tampouco desmentiu.