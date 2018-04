Equador anuncia privatização do Banco del Pacífico O presidente do Banco Central do Equador, Mauricio Yepez, anunciou que o Banco del Pacífico será privatizado em 2003. Segundo ele, o BC equatoriano pretende contratar um banco de investimentos no quarto trimestre deste ano, para atuar como conselheiro na operação. O Banco del Pacífico é uma das 17 instituições financeiras privadas colocadas sob intervenção do governo equatoriano em 1998. De acordo com dados oficiais, o banco tinha ativos de US$ 592 milhões ao fim de fevereiro e pretende chegar a US$ 621 milhões no final de 2002. O BC injetou US$ 100 milhões no banco em julho do ano passado, ao assumir o controle total da instituição. Segundo o governo, os espanhóis BBVA e BSCH manifestaram interesse pelo Banco del Pacífico.