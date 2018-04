Equador critica chamada de embaixador brasileiro O governo do Equador defendeu sua decisão de submeter a uma arbitragem internacional a decisão de aplicar um calote de US$ 597 milhões no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A decisão fez com que o Itamaraty chamasse o embaixador brasileiro no país, Antonino Marques Porto, para consultas no Brasil. "O governo nacional deplora a decisão adotada pelo governo do Brasil de chamar para consultas seu embaixador no Equador e reitera sua disposição permanente para continuar a manter relações bilaterais em alto nível de amizade e cooperação" com o Brasil, afirmou a chancelaria equatoriana em comunicado divulgado na sexta-feira à noite. O presidente do Equador, Rafael Correa, informou que falou pelo telefone com Luiz Inácio Lula da Silva, a quem disse que a chamada do embaixador para consultas "nos dói muito". Entretanto, Correa afirmou que o Equador não vai parar de "seguir defendendo os interesses do país, custe o que custar". Correa disse que não entende "por que tem que haver um incidente diplomático sobre algo que é claramente um problema comercial e financeiro". E assegurou que "sempre teremos os braços abertos para o embaixador do Brasil" e "para o querido presidente Lula".