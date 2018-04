Equador decreta moratória de US$ 135 mi

O Equador disse que não vai pagar os US$ 135 milhões correspondentes aos bônus soberanos Global 2030, segundo informou a ministra da Finanças María Elsa Viteri. Pela medida, conhecida como "moratória técnica", o país admite um prazo de 30 dias para cancelar os cupons que deveriam ser pagos até hoje. Esta é a segunda moratória anunciada pelo Equador desde 12 de dezembro, quando o país renunciou o pagamento dos bônus Global 2020. As dívidas são consideradas "ilegais e ilegítimas" pelo governo e correspondem a 32% dos US$ 10 bilhões que o país deve no exterior.