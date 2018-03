Equador estuda possibilidade de voltar à Opep O ministro da Energia do Equador, Eduardo Lopez, afirmou que o país estuda a possibilidade de voltar a fazer parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). "O Equador deixou a Opep e agora estamos estudando o nosso possível retorno", disse. No entanto, Lopez destacou que o país fará uma análise sobre as vantagens e desvantagens de se reincorporar ao cartel. Atualmente, a produção equatoriana de petróleo gira em torno de 550 mil barris por dia, sendo que 140 mil barris desse total são exportados. O Equador ingressou na Opep em 1973 e saiu do grupo em 1992.