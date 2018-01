Equador iniciará testes com 5% de mistura à gasolina O governo do Equador inicia, no próximo dia 30 de novembro, o programa de mistura de álcool anidro à gasolina. O projeto prevê a substituição de até 10% da gasolina extra importada no longo prazo e terá início com uma mistura de 5% do etanol na cidade de Guayaquil, uma das maiores daquele país. Batizado de "Plano Piloto Guayaquil - Etanol Anidro", o projeto prevê a produção de 40 mil litros diários de álcool anidro para a mistura, a partir de 15 mil de cana-de-açúcar daquele país. Essa área foi separada dos 75 mil hectares destinados ao plantio de alimentos. O Plano Nacional de Biocombustíveis do Equador, do qual o projeto de Guayaquil faz parte, prevê o aumento da área com cana-de-açúcar para 50 mil hectares e o cultivo em todas as províncias equatorianas com condições de plantio para que o objetivo de se misturar 10% do álcool anidro seja atingido. Escolhida para iniciar o projeto do etanol equatoriano, a cidade de Guayaquil sediou, em setembro do ano passado, o fórum "Agricultura e Vida Rural das Américas", organizado pelo governo local e pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). No encontro, os ministros da Agricultura dos países participantes iniciaram uma coalizão para a integração das Américas por meio do uso do etanol. A coalizão é coordenada pelo IICA e tem o suporte de países onde o álcool já é uma realidade como combustível, como Brasil, Estados Unidos e Colômbia.