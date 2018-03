Equador pede inclusão no Mercosul como membro associado O presidente do Equador, Rafael Correa, explicou nesta sexta-feira que solicitou a inclusão do seu País no Mercosul como membro associado, e não como membro pleno, como são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. "Nunca pensamos em entrar como membros plenos, como associados as resoluções não são obrigatórias, ainda que os direitos também não", disse. Ele não descartou a possibilidade de que o Equador venha a ser um membro pleno "no futuro", mas afirmou que está mais interessado na aproximação entre a Comunidade Andina (CAN) da qual o Equador faz parte e o Mercosul. Correa concedeu rápida entrevista após o final da reunião de Cúpula do Mercosul, encerrada nesta tarde no Rio.