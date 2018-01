Equador pode ter superfaturado contrato da Embraer O Partido Sociedade Patriótica (PSP), liderado pelo ex-governante equatoriano Lúcio Gutiérrez, acusou na terça-feira o presidente do país, Alfredo Palacio, de suposta corrupção na compra de três aviões da Embraer para a companhia aérea Tame. Luis Almeida, deputado eleito pelo PSP e próximo a Gutiérrez, apresentou a denúncia à promotora Cecilia Armas, por considerar que no contrato houve um superfaturamento de US$ 15 milhões, que teria beneficiado Palacio. Segundo Almeida, Palacio ordenou que a negociação das aeronaves fosse feita de forma reservada, violando normas da lei de transparência fiscal. Ele também envolveu à irmã do chefe do Estado, Cecilia Palacio, o ex-ministro da Economia Diego Borja e outros colaboradores do governo. O ex-presidente Gutiérrez disse em entrevista coletiva que a denúncia tenta evitar que Palacio saia do país ao fim do seu mandato, dia 15 de janeiro, quando será substituído pelo esquerdista Rafael Correa. Segundo ele, Palacio tentará sair do país para evitar as investigações. Diego García, assessor jurídico da Presidência da República, garantiu que a denúncia não tem fundamento e que faz parte de uma perseguição política. Palacio assumiu o poder em 20 de abril de 2005, nomeado pelo Congresso como substituto de Gutiérrez, destituído pela Câmara por "abandono do cargo", apesar de estar no palácio presidencial.