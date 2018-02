Equador troca ministro da Economia após escândalo sobre dívida O presidente do Equador, Rafael Correa, substituiu o ministro da Economia menos de duas semanas após o Congresso repreendê-lo por um escândalo envolvendo a acusação de manipulação no mercado de dívida. O vice-ministro da Economia, Fausto Ortiz, disse à Reuters que vai substituir Ricardo Patino. "O presidente me pediu na sexta-feira para assumir o posto", disse Ortiz, sem dar mais detalhes. Analistas consideram Ortiz, de 42 anos, um especialista em mercados de dívida e um político moderado que prefere instrumentos pró-mercado para reduzir o peso do endividamento externo. Patino foi acusado nos últimos meses de manipular os mercados de dívida. Correa vem agitando Wall Street com promessas de reestruturar a dívida externa do país e suspender pagamentos que considera "ilegítimos".