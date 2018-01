Equatoriano assume a presidência da Felaban O equatoriano Fernando Pozo foi eleito nesta terça-feira, no Rio, o novo presidente da Federação Latino Americana de Bancos (Felaban). Ele substituirá o panamenho Juan Antonio Niño. A eleição da nova diretoria da Felaban é parte da 40ª assembléia anual da entidade, que está sendo realizada nesta segunda e terça-feira em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Pozo é presidente da Associação dos Bancos Privados do Equador e gerente geral da instituição financeira equatoriana Banco del Pichincha. A vice-presidência da Felaban ficará com o venezuelano Victor Vargas, presidente da Associação de Bancos da Venezuela. A nova diretoria da Felaban, com mandato para o período 2006-2008, contará também com representantes do Brasil, Colômbia, Argentina, Panamá e México. A assembléia da Felaban decidiu também que a próxima reunião anual da entidade, em 2007, será em Miami e a edição de 2008 acontecerá no Panamá.