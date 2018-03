Equifax: cheques sem fundos caem pelo 3º mês seguido

Os economistas da Equifax atribuem a queda à retração da inadimplência dos consumidores e ao arrefecimento dos desdobramentos da crise financeira no País. "Esse resultado indica a plena recuperação do nível de renda das famílias, consequência da lenta, mas consistente, evolução da atividade econômica", comemoram os economistas, que preveem uma tendência de queda da emissão de cheques sem fundos nos próximos meses. "Os efeitos da recessão mundial não foram tão grandes como esperávamos." No comparativo anual, o número de cheques sem fundos teve recuo substancial de 9,04% (comparado a setembro de 2008).

Protestos

O balanço da Equifax também registrou o volume de títulos protestados em setembro, que apresentou baixa de 9,19% em relação a agosto. Foram registrados 658.595 protestos, contra 725.246 em agosto. O número de protestos apresentou também queda na comparação anual - de 703.683 em setembro de 2008 para 658.595, baixa de 6,41%.

A análise de inadimplência da Equifax é baseada em informações públicas fornecidas por Banco Central, cartórios, juntas comerciais e fóruns e feita a partir das transações comerciais realizadas por 28 mil clientes em todo o País.