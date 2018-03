Equifax: pedidos de recuperação judicial crescem 10%

Apesar da alta dos pedidos em novembro em relação ao mês anterior, a Equifax observa que o volume de solicitações e deferimentos de recuperação judicial começou a apontar queda a partir do início do segundo semestre, refletindo a melhora na atividade econômica do País, com o aumento do faturamento e queda nos custos financeiros das empresas.

Falências

Com relação ao dado de falências requeridas e decretadas, os números apontam que em novembro foram solicitados 131 pedidos e decretadas 87 falências. Segundo a Equifax, os dados indicam tendência de queda no volume de pedidos e de aumento no volume de decretação de falências. No primeiro caso, o recuo seria reflexo da recuperação financeira das empresas e, no segundo, resultado de requisições realizadas anteriormente.