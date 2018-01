Equipe de Vaz faz boca de urna na frente da Fiesp Os correligionários do candidato da situação à presidência do sistema Fiesp/Ciesp, Cláudio Vaz, estão fazendo boca de urna na frente do prédio da Fiesp, na Avenida Paulista 1313. A região próxima ao edifício está tomada de faixas e bandeiras com o nome de Vaz, da chapa 2. Um carro de som decorado com bexigas e faixas amarelas e vermelhas, as cores da campanha de Vaz, não pára de tocar o jingle da campanha. No final da manhã de hoje, Vaz afirmou que não acredita em racha na disputa e disse que não pretende mais falar sobre o possível resultado das eleições que acontecem hoje. Skaf montou um escritório de apoio no Hotel Intercontinental, que fica na Alameda Santos, paralela à Paulista. Saiu de lá em direção à Fiesp, a pé, acompanhado de mais de 60 empresários todos com braçadeira escritas com Chapa 1 e segurando uma plaquinha com o nome do sindicato que representavam. Na porta de entrada do prédio da Fiesp, o Ibope realizada uma pesquisa de boca de urna encomendada por Skaf.