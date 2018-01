Equipe descobre reservas de gás para 60 anos em Taiwan Uma equipe de pesquisadores taiwaneses e japoneses anunciou nesta sexta-feira, 23, a descoberta de jazidas submarinas de gás natural no litoral sudoeste de Taiwan, durante entrevista coletiva em Taipé. As jazidas de metano são suficientes para atender as necessidades taiwanesas durante mais de 60 anos, disseram os pesquisadores da Universidade de Taiwan. As prospecções foram feitas dentro de um programa científico de cooperação entre a Universidade de Taiwan e especialistas japoneses, e contaram com um navio de 1.500 toneladas. O navio chegou nesta sexta ao porto de Keelung, próximo a Taipé, com provas da existência das reservas de gás natural, obtidas com equipamentos que podem recolher amostras, dados e fotos do fundo Marinho. Até o momento, só foi divulgado que as jazidas estão nas águas do sudoeste de Taiwan, sem mais detalhes. Taiwan não tem recursos energéticos e depende totalmente do exterior para o fornecimento de petróleo e gás natural. Este ano, a ilha iniciou um programa para produzir combustíveis a partir da cana-de-açúcar e de outras plantas, e também tem um plano de desenvolvimento de energia eólica.