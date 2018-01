Equipe e inflação podem estressar mercado Os focos do mercado financeiro para esta semana são basicamente os mesmos das últimas. A expectativa dos investidores estará voltada, mais uma vez, a dois pontos, principalmente: à divulgação de novos dados sobre a inflação e ao possível anúncio de nomes que formarão a equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio da Silva. Atrai especial interesse o nome do piloto que vai comandar o Banco Central. Os claros sinais de avanço da inflação, apontado pelos indicadores de comportamento de preços divulgados nos últimos dias, e a ansiedade com a definição de integrantes da área econômica têm causado acentuada perturbação no mercado financeiro. A semana começa com a divulgação, hoje, da primeira prévia de inflação de dezembro calculada pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). O interesse pela evolução desse indicador ficou reforçado depois que o IGP-M do mês passado resvalou para 5,19%. A idéia é que essa prévia dará idéia sobre a quantas anda o impacto sobre os preços no atacado da alta do dólar, que perdeu fôlego em meados de outubro. Amanhã, será anunciado o Índice Geral de Preços (IGP-DI) de novembro e, na quarta-feira, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe na Grande São Paulo na primeira quadrissemana de dezembro. O sentimento de inflação em alta tende a fortalecer as especulações sobre a elevação da taxa básica de juros, nesta semana que antecede a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) nos dias 17 e 18. Convencido de que o juro básico não vai escapar de novo aumento, o mercado vai discutir o tamanho desse aumento que, pelos prognósticos dos investidores, varia de um a três pontos porcentuais. A aposta mais forte é de uma alta de dois pontos, o que empurraria a taxa básica de 22% ao ano para 24%. A retomada da inflação tem aumentado também a ansiedade do mercado em relação ao anúncio principalmente do novo comandante do BC no governo de Lula. A curiosidade em torno do nome não disfarça o desejo dos investidores em saber o tratamento que será dado à autonomia operacional do BC para administrar a política de metas de inflação e a política monetária, entre outros pontos. A demora na definição da equipe econômica está pondo em xeque, entre os investidores, a real disposição do BC no governo Lula de perseguir metas de inflação e não afrouxar o controle monetário e fiscal. O mercado de câmbio deverá continuar pressionado, ainda, pelo vencimento de dívida externa e de instrumentos cambiais (títulos e contratos de swap). Na quinta-feira vencem US$ 1,8 bilhão de NBC-E, atreladas ao dólar.