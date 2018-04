Equipe econômica discute 3 formas de pesificação A equipe econômica está reunida para discutir as propostas para a pesificação total da economia. Três medidas diferentes estão sendo debatidas: a pesificação dos empréstimos com o câmbio um a um (um peso igual a um dólar); a pesificação dos depósitos a 1,40 peso por dólar; e, por último, a conversibilidade de volta, mas com um câmbio desvalorizado, valendo para toda a economia. Uma fonte do Ministério de Economia disse que as três opções são defendidas por correntes distintas da equipe econômica e estão provocando bastante polêmica. Espera-se que hoje o ministro Jorge Remes Lenicov possa avançar nas discussões com sua equipe para que, no máximo amanhã, o presidente Eduardo Duhalde decida pela medida mais política, visto que a pesificação é amplamente rejeitada pela população, que promete novos panelaços. No próximo dia 3, haverá um panelaço global em solidariedade à Argentina. Segundo os representantes dos moradores dos bairros, mais de dez países vão aderir ao protesto, que consiste em reunir argentinos que vivam no exterior e pessoas de outras nacionalidades que queiram se solidarizar ao movimento para bater panela em frente aos consulados e embaixadas da Argentina. Leia o especial