Equipe econômica se reunirá com bancos dos EUA e da Europa Integrantes da equipe econômica brasileira deverão se reunir quarta-feira, em Nova York, com representantes dos maiores bancos norte-americanos e europeus que estão se recusando a renovar linhas de crédito de dezenas de bilhões de dólares para empresas brasileiras, informou hoje o diário norte-americano Washington Post. Segundo o jornal, durante o encontro, que foi organizado por autoridades norte-americanas, o representantes brasileiros esperam convencer os credores a concederem empréstimos com base na argumentação de que o País está adotando medidas que irão evitar um colapso financeiro. Grandes credores, como o Citigroup e ABN Amro, deverão participar da reunião, cujo local não foi revelado. O diário salientou que reuniões desse tipo foram muitas vezes realizadas no passado na sede do Federal Reserve (Fed), em Nova York. Segundo o Washington Post, fontes do Tesouro norte-americano afirmaram que estão cientes da realização do encontro. Ao longo dos últimos meses, muitos bancos estrangeiros cancelaram ou reduziram drasticamente as linhas de crédito no Brasil. O total dos financiamentos cancelados ainda não foi calculado. Durante a crise financeira asiática de 1997, bancos norte-americanos e europeus foram convencidos a rolar os empréstimos a bancos sul-coreanos e empresas da região. Essa iniciativa, aliada à ajuda financeira concedida pelo FMI e de outras fontes multilaterais, ajudou a aliviar a crise.