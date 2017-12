Equipe técnica responderá à Rússia sobre carne O Ministério da Agricultura deve designar uma equipe técnica para responder ao questionário encaminhado pelo governo da Rússia ao País. Os russos não estabeleceram prazos para o envio das respostas, mas o ministério quer agilidade na comunicação. De acordo com fonte do governo, quando a Rússia determinou o embargo anterior, em junho, não houve envio de questionário para o Brasil. No questionário que chegou hoje a Brasília, também há perguntas sobre o sistema de rastreabilidade bovinos, o Sisbov. A fonte lembrou que a missão técnica que esteve em Moscou para tentar pôr fim ao segundo embargo do ano apresentou dados detalhados sobre a região do foco de Careiro da Várzea, no Amazonas.