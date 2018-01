Ericsson anuncia lucro acima do previsto e ação sobre 5% A Ericsson anunciou que foi superior ao previsto seu lucro no primeiro trimestre e acima do que previam os analistas, citando crescimento nas vendas na Europa. A empresa manteve sua projeção cautelosa em relação à demanda futura. As ações da empresa subiram 5% na Europa com o anúncio do resultado. A companhia disse que fechou o primeiro trimestre com lucro de 4,64 bilhões de coroas suecas, de 2,68 bilhões de coroas suecas no mesmo período do ano passado. As vendas subiram 12% em relação ao ano anterior, para 31,47 bilhões de coroas suecas, mas caíram 20% em relação ao quarto trimestre, período sazonalmente forte. A Ericsson reiterou suas projeções para o mercado de sistemas móveis em 2005, dizendo prever crescimento moderado, entre 2% a 5%, em base de dólares. A margem bruta, acompanhada pelos analistas, cresceu forte para 48,5% no primeiro trimestre, de 44,7% no mesmo trimestre do ano passado, refletindo corte nos custos de produção e mix de produtos favorável. Analistas esperavam que a margem bruta atingisse 44,8% no primeiro trimestre. As informações são da Dow Jones.