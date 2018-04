Ericsson paga US$ 1,13 bi por ativos da Nortel A fabricante sueca LM Ericsson pagará US$ 1,13 bilhão pela maior parte dos negócios sem fio da concordatária Nortel, após vencer leilão na noite de sexta-feira. Os ativos adquiridos incluem os contratos de tecnologia sem fio CDMA para grandes operadoras dos EUA, como Verizon e Sprint, e a nova tecnologia LTE, além de certas patentes e licenças relacionadas às duas operações. A venda precisa ser aprovada por tribunais de falência nos EUA e no Canadá e por reguladores. Os ativos foram comprados livres de dívidas. Também disputaram o leilão a Nokia Siemens e a Matlin Patterson.