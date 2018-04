Ericsson pagará US$ 1,13 bi por ativos da Nortel

A venda precisa ser aprovada por tribunais de falência nos EUA e no Canadá, bem como por reguladores. Os ativos foram comprados livres de dívidas e a compra deve aumentar os lucros da Ericsson dentro de um ano do fechamento. O leilão atraiu três competidores: a Ericsson, a Nokia Siemens Networks e a MatlinPatterson Global Advisers LLC, que está entre os maiores detentores de bônus da Nortel.

De acordo com a Ericsson, as operações CDMA da Nortel na América do Norte geraram US$ 2 bilhões no ano passado, ante cerca de US$ 2,7 bilhões em vendas dos negócios da Ericsson na América do Norte em 2008. A combinação tornará a América do Norte a maior região para a Ericsson.

A tecnologia CDMA, sigla para acesso múltiplo por divisão de código, é rival da tecnologia GSM dominante nos celulares, enquanto que a LTE, ou evolução no longo prazo, é a tecnologia de rede sem fio da próxima geração, que promete ser bem mais rápida. As informações são da Dow Jones.