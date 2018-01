Ermírio diz que Grupo Votorantim está ?crescendo como nunca? O presidente do grupo Votorantim, Antônio Ermírio de Moraes, disse hoje, após encontro com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que não veio "pedir nada" ao ministro. Ao contrário, disse que trouxe dados que mostram o crescimento de seu grupo empresarial. "Estamos crescendo em todas as áreas, estamos crescendo como nunca", comemorou. Ermírio se mostrou cético quanto à possibilidade de aprovação da lei das Parcerias Público-Privadas (PPP) no esforço concentrado do Congresso em agosto. "Duvido muito desse esforço concentrado, nem todo mundo está disposto a concentrar esforços", comentou, à saída de uma audiência com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci. Ele evitou entrar na polêmica quanto aos impactos da PPP sobre a política fiscal. "São contas que não conheço". O empresário classificou as PPPs como "a grande chance" para o setor do transporte ferroviário, que na sua avaliação deveria ter tratamento prioritário. "O transporte ferroviário está afogando e tem de melhorar muito", disse. "Por que não faz estrada de ferro com PPP? É mais simples." Na sua avaliação, o País precisa melhorar sua infra-estrutura porque o Brasil será, em alguns anos, o "celeiro do mundo".