Ermírio diz que índice de emprego da Fiesp é bom indício O presidente do Grupo Votorantim, Antônio Ermírio de Moraes, disse que os resultados do mercado de trabalho em São Paulo, divulgados hoje pela Fiesp, são um bom indício para a economia brasileira. Segundo ele, de maneira geral o emprego está crescendo no País. "Não é um aquecimento muito rápido, mas é um bom indício. Deixou de cair e isso é importante", disse ao chegar ao Ministério da Fazenda para um encontro com Antônio Palocci. O empresário acredita que este crescimento se sustenta. "Se Deus quiser". A Fiesp informou que o crescimento porcentual de 0,79% no nível de emprego em junho foi o maior desde o início da série histórica, em 1994. Ermírio disse ainda que não foi pedir nada ao ministro, nem reclamar. Pretende apenas mos trar o que o grupo Votorantim vem fazendo. "Não vim pedir nada. Nada. Nada. Nada. Zero. Zero. Zero".