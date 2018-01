Erosão da receita agrava o déficit fiscal A arrecadação tributária de R$ 87,8 bilhões em fevereiro é não só a menor para o mês desde 2010, como inferior ao que esperavam o Ministério da Fazenda (R$ 91 bilhões) e as consultorias econômicas (R$ 91,5 bilhões, em média). Houve queda real da receita de 11,53% em relação a fevereiro do ano passado e de 8,71% entre os primeiros bimestres de 2015 e 2016. São efeitos do agravamento da recessão sobre as empresas e as famílias, e nada indica que esse quadro possa ser revertido no curto ou médio prazos. O Fisco já estuda rever, para baixo, as metas da receita do ano.