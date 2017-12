Erramos: teste do Inmetro aprova Friskies Em matéria publicada no dia 20 de julho, foram divulgados os resultados do teste de marcas comerciais de ração para gatos e cachorros realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro). Pelo teste, a marca Friskies, da Nestlé, foi aprovada em todos os itens verificados: presença de contaminação microbiológica, micotoxinas, a quantidade de cálcio e os valores de parâmetros físico-químicos. O teste procurou descobrir se os dados colhidos das amostras estudadas correspondiam às informações prestadas no rótulo das embalagens a respeito do valor nutricional do produto e se os padrões de qualidade e identidade respeitavam as normas estabelecidas pela legislação vigente. Nas tabelas apresentadas no artigo, a marca Friskies aparece em todos os testes revelando conformidade com as normas e com as informações fornecidas ao consumidor. Porém, na seção em que os fabricantes de produtos rejeitados se justificam, foi publicada erroneamente a frase: "Friskies: o fabricante concorda com os resultados e afirma já ter conhecimento da irregularidade", dando a entender que o teste teria reprovado a marca. Esta frase estava errada, já que a ração Friskies foi aprovada. A Nestlé havia respondido ao Inmetro que "... tomamos conhecimento dos dados e concordamos com o resultado", naturalmente porque seu produto não apresentou irregularidade. Abaixo acesse o link da matéria corrigida: