Erro faz com que cliente receba dinheiro a mais em caixas do Itaú Um erro de sistema provocou a troca de notas em caixas eletrônicos do Banco Itaú. Clientes que solicitavam um determinado valor recebiam no saque uma quantia superior. O erro teria ocorrido em caixas eletrônicos de todo o País. Ao longo do dia, cresceu o número de clientes nos caixas eletrônicos, que queriam se aproveitar deste erro. O Banco Itaú confirmou, por meio de nota, a ocorrência do problema. A instituição, contudo, não forneceu detalhes sobre a causa e a abrangência do erro de sistema nos caixas eletrônicos, conforme solicitado pelo Portal Estadão à Assessoria de Imprensa do banco. A nota diz ainda que o Banco vai apurar os saques realizados hoje e realizará os acertos nas contas dos clientes. Leia a seguir a íntegra da nota: "Em relação ao problema identificado em alguns caixas eletrônicos do Banco Itaú em 09/06 informamos que, devido a um erro de sistema, houve a possível ocorrência de troca de notas. Após identificado, o problema foi prontamente corrigido. Informamos ainda que se tratou de uma situação isolada. O Banco Itaú está apurando os saques realizados pelos clientes para proceder os devidos acertos."