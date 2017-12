Erros nas contas de luz podem ser contestados Mais atentos ao uso racional de energia elétrica, alguns consumidores têm constatado erro de leitura da Eletropaulo ao receber a conta mensal. Nesses casos, a assistente de Direção da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, Sônia Cristina Amaro, afirma que todos têm o direito de enviar declaração por escrito à concessionária e recorrer aos órgãos de defesa do consumidor. "Se confirmadas as irregularidades, encaminhamos carta com os documentos anexados para a empresa se pronunciar." O órgão recebeu reclamações de pessoas que mudaram os hábitos de consumo, trocaram lâmpadas, desligaram o freezer e, mesmo assim, a conta registrou um consumo igual ou maior em relação ao mês anterior. "Ainda não temos o número correto de reclamantes." Segundo a gerente de atendimento da Eletropaulo, Cristina Rodrigues, a margem de erro na leitura existe, mas atinge menos de 1% dos 4,6 milhões de clientes. "As pessoas estão reclamando das contas referentes ao mês de maio, pois as receberam em junho. No entanto, a redução começou efetivamente no mês passado." Verifique se há erro na conta de luz Para ficar atento ao período que a conta engloba, é necessário verificar o campo da data, no canto inferior da emissão. Segundo Cristina, houve um aumento de 60% no número de pessoas que desconfiaram de erro de leitura. "Na maior parte das contas, porém, não constava problema. Apenas não haviam reduzido o consumo naquele período em que a conta foi emitida." Na sexta-feira, os consumidores começaram a receber as primeiras contas relativas ao período de racionamento. Tendo como base de leitura os quatro primeiros dias do primeiro mês de redução de energia, a Eletropaulo registrou que 71% dos consumidores cumpriram a meta. "As dúvidas quanto ao gasto de energia estão surgindo com mais freqüência porque as pessoas estão mais atentas", comenta Cristina. Ela aponta outro fator que deve contribuir para o aumento de reclamações. "O consumidor não verifica quantos quilowatts (kW) consome e sim quanto gasta. Com o reajuste de tarifas em 16,61%, pouco se notará a diferença no preço em uma redução de 20% no consumo imposta pelo governo." Este mês, a concessionária registrou - pelo 0800-196196 - aumento de 70% em novas ligações para esclarecimentos ou reclamações, segundo Cristina.