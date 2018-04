Os textos, atualizados após discussões entre as autoridades na noite de terça-feira, serão publicados na reunião do G8 desta quarta-feira e do G8 com o G5 na quinta-feira.

O G8 reúne as sete potências econômicas do mundo mais a Rússia. O G5 é formado por Brasil, China, Índia, México e África do Sul.

Segundo os esboços, os grupos se comprometerão em alcançar uma conclusão equilibrada e ambiciosa da Rodada de Doha em 2010.