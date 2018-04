Escassez de crédito deve acabar, avalia AEB Somadas todas as medidas que estão sendo anunciadas pelo governo para compensar a redução do crédito bancário às exportações, a expectativa do mercado é de que a grande maioria das empresas voltará a ser atendida no financiamento a vendas. Para o diretor-executivo da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, o reflexo da escassez de crédito, no fim das contas, "será próximo de zero". O problema é que parte das grandes exportadoras nacionais poderá perder competitividade, na opinião do diretor da área de vendas especiais do BankBoston, Rodolfo Soares. "Por enquanto, os US$ 2 bilhões que já foram colocados à disposição pelo BNDES não são suficientes para atender à toda a demanda. Mas, junto com os recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid) e com o leilão de linhas de crédito anunciado hoje, o governo vai conseguir beneficiar a grande maioria das empresas", disse Soares. Segundo ele, o resultado da medida irá depender ainda do desenho de taxas e limitações que o leilão de linhas possa ter. Ele argumentou que o crédito às companhias brasileiras começou a escassear no fim do ano passado, no agravamento da crise argentina. "Demoramos a perceber isso aqui por dois motivos: o cupom cambial estava então muito baixo e, no primeiro semestre o Brasil exportou 13% a menos do que na primeira metade de 2001 e importou também em quantidade inferior com uma queda de 21%", disse o analista. Soares disse que o retorno dos bancos estrangeiros a este tipo de financiamento só deverá ocorrer após as eleições. "De forma voluntária, não estamos vendo movimento de retorno, mas vamos esperar o que vai acontecer depois da reunião de (Armínio) Fraga (presidente do BC) com os principais bancos estrangeiros", disse, referindo-se ao encontro marcado para a próxima segunda-feira, em Nova York. O diretor da AEB disse que, mesmo que haja estrago com a falta de crédito, isto só poderá ser notado em três meses época em que venceriam os contratos de antecipação de crédito. Ele disse que boa parte das exportações vem de grandes empresas, que tinham capitalização suficiente para não depender do crédito. "Estas empresas estavam usando os empréstimos bancários mais como operação financeira (utilizavam os financiamentos a juros baixos para aplicações mais rentáveis), e não como mecanismo operacional." Castro elogiou a decisão do BNDES de limitar a US$ 8 milhões por empresa o crédito emergencial. "Foi uma jogada inteligente que vai permitir a democratização de recursos, com o atendimento às pequenas e médias empresas, que realmente estão sendo prejudicadas pela escassez de crédito", afirmou. Ele não quis comentar os números apresentados pelo BC, que apontam para uma redução do crédito em torno de US$ 2 bilhões. Mas a verdade é que as estimativas do mercado para esta redução chega a US$ 6 bilhões. A AEB espera que, no prazo de um mês, parte dos recursos perdidos retorne, como conseqüência da boa vontade demonstrada no entendimento entre o governo e principais candidatos à Presidência. "Atualmente, o retorno de linhas está ocorrendo muito discretamente, em valores pequenos e em casos muito pontuais", disse Castro. Ele disse que, para as pequenas e médias empresas, a diferença entre as taxas oferecidas pelo mercado e as que estão sendo apresentadas agora pelo BNDES é muito pequena. "Mas, para as grandes exportadoras, que conseguiam financiamentos a juros de 6%, 7% ou 8% no máximo, estas taxas, que somam em torno de 14% ao ano, são caríssimas", afirmou. Soares argumentou, porém, que, apesar de serem mais caras que as taxas anteriormente oferecidas pelos bancos internacionais, as taxas do BNDES ainda são "bastante vantajosas, diante do que se teria agora". Para ele, a principal desvantagem está no prazo de 180 dias, já que grandes empresas operavam com financiamentos de cinco anos.