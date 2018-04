Escassez de crédito preocupa Para o diretor executivo da Abraciclo, Moacyr Alberto Paes, o investimento das novas marcas no Brasil só não foi maior por causa da crise financeira. "Muitas aprovaram projetos em Manaus antes da crise, e acabaram não implantando", diz. Segundo ele, o setor ainda sofre com a escassez de crédito. Pelo menos 45% das vendas correspondem a motocicletas com até 150 cilindradas, voltadas às classes C e D. "Esse pessoal tem dificuldade de comprovar renda e está sofrendo com as exigências maiores para financiar", diz. Em março, o governo anunciou a isenção total de Cofins nas vendas de motos de até 150 cilindradas, o que reduziu em até 3% seu preço final. Mas a iniciativa teve pouco impacto, segundo Filipe Pereira, da Motor Traxx. "São cerca de R$ 150 em uma motocicleta de R$ 4 mil. Dividido em 36 parcelas, faz pouca diferença", diz. Por estarem instaladas na Zona Franca de Manaus, onde há isenção de tributos, as mudanças nas regras do IPI não mexeram com as empresas de motos.