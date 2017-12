Escassez de recursos pressiona juros A expectativa em relação à queda da taxa básica de juros - Selic - fez com que as instituições financeiras emprestassem um grande volume de recursos a juros prefixados, na expectativa de que as taxas caíssem rapidamente. Caso isso ocorresse, essas instituições receberiam o pagamento dos empréstimos com taxas mais elevadas do que a taxa de juros reduzida por um possível corte da Selic. Porém, isso não aconteceu. Muitos investidores - leia-se bancos - emprestaram grande parte dos seus recursos a juros prefixados, na expectativa de receber o dinheiro emprestado com juros mais altos. Com isso, a oferta de recursos caiu, o que levou a uma pressão de alta nas taxas de juros. O Banco Central (BC) precisou atuar comprando títulos e aumentando o volume de dinheiro no mercado. Há pouco, títulos prefixados de swap com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros de longo prazo, pagaram taxas de 18,28% ao ano. No início da manhã, antes da atuação do BC, os juros estavam mais elevados. Papéis com as mesmas características pagavam juros de 18,46% ao ano.