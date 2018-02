Escola pública leva prêmio Bovespa Um grupo de cinco alunos de 17 e 18 anos da Escola Estadual Professor Tenente Ariston de Oliveira, do bairro do Campo Limpo, em São Paulo, conseguiu 82,25% de rendimento sobre o valor virtual aplicado no Desafio BM&FBovespa. Pelo resultado, levaram o prêmio de R$ 25 mil, que será aplicado em ações por meio de um grupo de investimentos e poderá ser resgatado após 12 meses.