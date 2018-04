Escola tem só um ano para cobrar mensalidade As mensalidades escolares não podem ser cobradas após um ano do vencimento da parcela em atraso. A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi baseada em uma regra do próprio Código Civil que estabelece este prazo de prescrição nas cobranças referentes à educação. A instituição de ensino Curso Nacional de Medicina Ltda. recorreu à Justiça em dezembro 1997 para cobrar as parcelas atrasadas de uma aluna, referentes aos meses de agosto a dezembro de 1996. A dívida chegava a R$ 1.934,61, valor corrigido e acrescido de multa contratual e juros de mora. A ação foi proposta em nome da dona de casa Maria de Lourdes Pereira Oliveira, mãe da aluna. De acordo com a instituição, o curso deveria ter sido pago em 12 parcelas de R$ 298,39 e, como o serviço havia sido prestado, as cinco parcelas em atraso deveriam ser pagas. Maria de Lourdes contestou o pagamento da dívida com base na prescrição do prazo para cobrança. As decisões anteriores concordaram com a mãe da aluna. Uma vez passado o prazo de um ano da data de vencimento de cada parcela, a instituição de ensino não tem mais direito de cobrar as mensalidades atrasadas. Neste caso, a última prestação do contrato tinha data de vencimento em 1º de dezembro de 1996 e a cobrança na Justiça foi realizada em 29 de dezembro de 1997. Ou seja, mais de um ano havia passado. Em recurso ao STJ, a decisão foi mantida e a mãe da aluna livrou-se da dívida.