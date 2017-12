Escolas e faculdades ainda cometem abusos Reter documentos escolares do aluno inadimplente e impedi-lo de fazer provas ou simplesmente de freqüentar as aulas estão entre as proibições estabelecidas pela Lei n.º 9.870, de novembro de 1999, que regulamenta o setor. Dados da Fundação Procon-SP, porém, indicam que escolas e faculdades particulares continuam cometendo abusos. Segundo a entidade de defesa do consumidor, de janeiro a junho deste ano, foram registradas 312 reclamações contra instituições do ensino privado. No mesmo período de 2000, haviam sido registradas 214 queixas. Do total de problemas apresentados pelos consumidores, 92 referem-se ao não-fornecimento de documentos. Com o aumento de 46% no número de reclamações feitas ao Procon, fica claro que muitas escolas ainda tentam prejudicar os inadimplentes. Mas a assistente de direção da fundação, Sônia Cristina Amaro, diz que a legislação protege os estudantes que se encontram nessa situação. Segundo Sônia, a lei estabelece que, mesmo estando com mensalidades em atraso, o aluno não pode sofrer nenhuma punição pedagógica. "O principal objetivo da lei é impedir a interrupção do ano letivo do estudante. Assim, a escola tem o direito de cobrar a dívida, mas não de punir o aluno", esclarece. O que dizem os advogados O membro da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Arystóbolo Freitas, concorda com a assistente do Procon, mas lembra que nada impede o estabelecimento de adotar medidas como a cobrança jurídica. "O nome do responsável ou do próprio aluno, no caso de ensino superior, poderá ser encaminhado, por exemplo, aos organismos de proteção ao crédito." Mas essa medida não poderá ser adotada se o débito já estiver sendo discutido na Justiça, ressalta Freitas. Vale lembrar ainda que, após 90 dias de atraso no pagamento, poderá haver uma rescisão contratual. Nesse caso, o aluno continuará freqüentando a escola, mas não será permitido que ele seja matriculado no início do próximo ano letivo, ou do semestre, nas instituições que adotam esse critério, caso não tenha quitado a dívida. Os especialistas aconselham os consumidores a tentar negociar o saldo devedor assim que perceberem que terão dificuldades para quitar os débitos. A advogada Joung Won Kim diz ainda que, caso a inadimplência tenha sido motivada por um aumento abusivo aplicado pelo estabelecimento de ensino, é possível questionar o valor do reajuste judicialmente. "Na maior parte das vezes, os contratos escolares são de adesão e o estudante tem direito de discutir seu caso individualmente." De qualquer forma, se a prestação estiver pesando muito no bolso do consumidor, vale a pena pedir a transferência para uma escola mais barata ou até mesmo para uma escola pública, dependendo da situação financeira da família do aluno, e discutir o caso posteriormente, orienta Joung. Órgão procura intermediar a situação Quem decidir mudar de instituição ou precisar dos documentos escolares, como histórico e diploma, por qualquer outro motivo e tiver o pedido negado pela escola, poderá recorrer ao Procon, para tentar solucionar o problema o mais rapidamente possível. "Obedecendo às normas do Código de Defesa do Consumidor, a fundação vai tentar uma solução no âmbito administrativo", diz Sônia. Se mesmo assim não for possível chegar a um acordo, o consumidor poderá procurar o Juizado Especial Cível nas ações de até 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil). Sendo que, nas causas de até 20 salários mínimos (R$ 3,6 mil) não é necessária a presença de advogado. Acima desses valores, o caso deverá ser resolvido na Justiça comum. Para facilitar ainda mais a negociação, o Procon firmou em novembro do ano passado um Protocolo de Intenções com a União Nacional dos Estudantes (UNE) e com a União Estadual dos Estudantes (UEE/SP) para resolver os problemas apresentados pelos alunos de forma amigável e coletiva. De acordo com o Procon, as audiências feitas com os representantes dos alunos juntamente com as instituições de ensino têm dado bons resultados. Sônia comenta que nesses encontros já foram assinados Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta em várias universidades. "Esse documento serve para ajustar as cláusulas de contratos que desrespeitam a legislação."