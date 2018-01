Escolas já não pedem itens absurdos Até algum tempo atrás, comprar o material escolar poderia virar sinônimo de transtorno e preços altos para os pais. Essa situação parece estar mudando: as escolas perceberam que pedir muito não é o caminho, e as famílias adotaram um novo comportamento, inclusive no que se refere aos direitos do consumidor. Atualmente, pais e escola entendem que educação é uma tarefa a ser feita em conjunto e a compra do material não foge a esse processo. "Existe muita fantasia em relação às listas de material. Elas não estão abusivas, ainda que possam ser questionáveis", afirma a pedagoga e museóloga, Tania de Souza Rivitti, 51 anos. Em geral, as listas variam bastante, mas na opinião do diretor do colégio Mater Dei e presidente das escolas do Grupo, Sylvio Carneiro Gomide, elas diminuíram de volume ao longo dos últimos 10 anos. "A sociedade se transformou. Hoje, a maioria dos pais trabalha fora, as pessoas aprenderam a usar melhor o dinheiro e a cobrar seus direitos", avalia. "A escola acompanhou essas mudanças e a relação com pais está mais próxima, o que melhorou muitas coisas". A advogada Kátia Regina de Oliveira concorda com Gomide. "Os pais estão preocupados em saber o que está sendo feito com seus filhos e a escola deixou de ser meramente um depósito. Acho que as listas também mudaram em função disso", diz. Kátia tem dois filhos: o mais velho tem seis anos e passou para a 1ª série e a menor, de quatro anos, acaba de ir para o Jardim II. "Não acho a lista deles abusivas. Até acredito que 20% do material não é utilizado, mas o que é pedido é razoável", conta. O bancário Alberto de Castro Júnior também desconfia que as escolas cobram mais do que o necessário, principalmente para as turmas de pré-escola e primário. Mas concorda com a lista da sua caçula, que acaba de passar para a 7ª série. "Este ano não tem abusos, a maior parte do material é livros e cadernos", explica. Se tem alguma dúvida quanto o que está sendo pedido, seja do ponto de vista do uso, da quantidade ou da importância pedagógica, Alberto não pensa duas vezes em procurar a escola. "Quando acho uma coisa questionável, procuro a escola para saber o porquê", afirma, acrescentando que também pesquisa o melhor preço antes de fazer a compra. A doceira Rosa Pedrosa de Barros, cujo filho cursará a 2ª série neste ano, conta que gastou exatos R$ 21,00 com a compra do material no ano passado. "Como ele estuda em escola estadual, os livros são fornecidos pela escola, o que fica bem mais barato. Mas acho que os materiais não estão caros, é só pesquisar e encontrar o lugar mais barato", aconselha . Essas atitudes já fazem parte do comportamento dos pais e são estimuladas pelas escolas. "A escola tem que estar segura para resolver as dúvidas dos pais e não apenas no que se refere à compra do material", defende Gomide. "O que justifica o material é o projeto pedagógico da escola, que deve informar os pais e dar as devidas orientações", acrescenta Tania. Ainda que sejam bastante diferentes, as listas têm produtos comuns. Para o Ensino Fundamental, normalmente são pedidos lápis, cadernos, tesoura, cola, régua, borracha, apontador, lápis de cor e canetas hidrográficas, além dos livros. Para as crianças menores, do maternal e da pré-escola, o mais comum são os materiais de arte, que variam de escola para escola. Os tempos mudaram e as listas também. Hoje comprar o material escolar não é mais uma dor de cabeça, mas outras questões passaram a ser importantes, como a substituição dos livros didáticos pelas apostilas ou a sobrecarga de peso nas mochilas. Cadernos, prancheta ou fichário? De modo geral, as escolas deixam para os pais e os filhos escolherem o material a ser utilizado para a escrita. Entretanto, a pedagoga e diretora do Colégio Graphein, Nívea Maria Fabrício, explica que até a 7ª série a melhor opção são os cadernos. "Dificilmente uma criança de 13 anos possui organização suficiente para ter um fichário; corre-se o risco de perder páginas e, com isso, as matérias estudadas. Então, é melhor que usem o fichário só no colegial", avalia. Ela acrescenta que o aproveitamento é ainda maior se for utilizado um caderno para cada disciplina e não um caderno grande, do tipo 200 folhas, com várias divisórias. "Sobram poucas páginas por matéria e inevitavelmente o conteúdo fica dividido. O aluno acaba comprando vários cadernos e pode perdê-los ao longo do ano", afirma. Sobre as pranchetas, Nívea diz que elas são usadas para os trabalhos fora da escola, como nas visitas a museus ou parques, quando os alunos têm de tomar nota do que está sendo visto para depois desenvolverem os trabalhos. Apostilas ou livros didáticos? Muitas escolas passaram a adotar apostilas em vez de livros didáticos. "Na década de 70, os livros caíram de qualidade em função da censura e controle impostos pelo governo militar. Então, algumas escolas desenvolveram apostilas próprias como uma alternativa", explica a educadora Tânia. A opção se tornou permanente e hoje é comum os alunos não utilizarem livros em alguns estabelecimentos de ensino. Para Nívea, do colégio Graphein, o ideal seria mesclar livros, apostilas e textos para que os alunos "aprendam a ler e manusear os diferentes objetos de estudo". O uso apenas de um ou de outro não é aconselhado pelas educadoras. Tania acredita que as apostilas, mesmo quando bem elaboradas, limitam o interesse pela pesquisa ao "entregarem o conhecimento pronto". "É importante que os estudantes percebam a diferença entre os autores, usem a biblioteca e não somente a Internet, busquem diferentes fontes para as suas perguntas e aprendam a gostar de ler", defende. Maternal e pré exigem mais Ainda que o volume das listas tenha diminuído, os materiais para as crianças de maternal e pré-escola continuam sendo maiores do que para as turmas de primário, mas isso não significa que sejam desperdiçados. "Com certeza a lista do Jardim II da minha filha é maior do que a do meu filho da 1ª série", diz a advogada Katia. Nessa fase em que os pequenos estão desenvolvendo a sociabilidade e o gosto pelo aprendizado, as brincadeiras são importantes. Por isso, tintas, papéis, massinha de modelar, palitos de sorvete, fitas, botões, revistas velhas e lantejoulas costumam fazer parte das listas. Geralmente são levados no primeiro dia de aula com a identificação do aluno e estocados na escola para serem distribuídos ao longo do ano. É nesse período também que as crianças começam a ter as primeiras noções de higiene, mesmo que não possam se cuidar sozinhas. Assim, é comum as escolas pedirem lenços, toalhas de papel e uma sacolinha com o nome gravado e uma muda de roupa, pois as crianças precisam ser trocadas e não gostam de ficar sujas por muito tempo. Muitas escolas adotaram a sucata (garrafas plásticas, potes e latas) como parte do material. "Além de baratear o custo, as crianças aprendem desde cedo a importância da reciclagem", avalia Katia. No balcão da escola Algumas escolas optam por cobrar uma taxa de material dos pais em vez de pedirem lista de material; outras disponibilizam seu espaço para que livrarias e papelarias vendam os produtos. Existem ainda as que preferem pedir o material ao longo do ano. A advogada Kátia preferia a época em que a escola cobrava uma taxa semestral para a compra de material. "Pagava uma média de R$ 80,00 anuais, o que não considero abusivo", diz. "Hoje a escola manda a lista, mas como trabalho fora e não tenho tempo de pesquisar preços, achava melhor quando era a taxa porque, além de não sair caro, facilitava a minha vida". O bancário Alberto também prefere comprar os livros direto na escola. "Embora ache que ultimamente os preços estão tabelados, na escola sempre se consegue um desconto, o que acaba fazendo valer a pena". Gomide, que é diretor do Mater Dei, conta que há uns cinco anos deixou de vender material porque havia sempre reclamações por parte dos pais. "Acho melhor deixa-los livres para escolher o que acham melhor", explica. A pedido dos pais, também passou a pedir o material todo de uma vez, já que muitos reclamavam da falta de tempo para comprar conforme fosse sendo solicitado. Frustração, diferenças e respeito Crianças e adolescentes estão sempre atentos a novidades. Por esta razão, a moda também faz parte da compra do material escolar. "Quando as crianças são pequenas, não há como escolher. À medida que o tempo passa, os filhos impõem o que querem e o que não querem", diz Alberto. O caderno enfeitado ou o estojo moderno podem render mais do que um gasto extra. "Se um aluno aparece com uma novidade, não demora muito para a clase inteira querer também", diz Nívea, da escola Graphein. O que fazer nessa situação? Na opinião dos educadores, cabe aos pais imporem os limites aos pedidos dos filhos. "Não é nem uma questão de poder de compra, mas também de saber dizer não", avalia Gomide, do colégio Mater Dei. Nívea acrescenta que a frustração também é importante para o desenvolvimento dos filhos e questiona: "por que as crianças têm de ter tudo?". Mas e se o caderninho diferente gerar mais do que um furor na sala de aula e passar a representar diferenças de status? Nesse caso, a opinião é unânime: pais e escolas devem entrar em campo juntos para orientar as crianças. "Essa é uma ótima situação para que professores e pais ensinem que o mundo é feito de diferenças, que ela existem em qualquer lugar e de vários modos", sugere Nívea. "E mais: que ninguém é melhor ou pior porque tem ou deixa de ter determinado objeto ou roupa", acrescenta.