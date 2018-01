Escolas: novos preços para 2001 A maioria dos colégios da capital só deverá definir a correção da anuidade para 2001 ao longo deste mês, mas os dados de algumas instituições que já estabeleceram os porcentuais dão uma idéia do que vem por aí. Segundo o tesoureiro do Colégio São Luís, Marcos Pasoni, a anuidade de 2001 terá correção inferior à variação da inflação nos últimos dois anos, período que a escola ficou sem reajustar o preço de seus cursos. A inflação medida pela Fipe de janeiro de 1999 a agosto deste ano ficou em 12,28%. O colégio Horácio Bento vai corrigir seus preços em 5%, enquanto o Hugo Sarmento fará um ajuste mínimo de 4,92% e máximo de 5,17%. Já a escola Rainha da Paz vai cobrar atualização de 6,5% a 8% em suas anuidades e o colégio Campos Salles, de 6,7% a 6,9%. O Campos Salles decidiu não reajustar o valor da anuidade do ensino técnico para o período noturno.