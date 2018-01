Escolha o seu DI Os fundos DI têm sido o investimento mais procurado por quem não quer correr riscos, nestes momentos de turbulências do mercado financeiro. Para ter certeza de que está escolhendo um fundo DI que oferece segurança, o cliente deve optar pelos referenciados em CDI. De acordo com as novas normas definidas pelo Banco Central, estes fundos devem ter pelo menos 95% do patrimônio líquido aplicado em títulos ou em operações indexadas ao indicador CDI. Na tabela abaixo, preparada pela Invest Tracker a pedido do caderno Fundos & Cia., do jornal O Estado de São Paulo, foram analisados os fundos DI durante os meses de março e abril. Foram levantados os fundos com rendimento próximo da rentabilidade de 2,74% do CDI. Depois disso, a Invest Tracker levantou neste grupo mais restrito os fundos que na maior parte das vezes, ou na maioria dos dias úteis desse período, tiveram oscilações próximas desse indicador. Método A Invest Traker comparou a variação diária da cota do fundo com a rentabilidade diária do CDI. Isso gerou dois resultados. O primeiro, chamado de R2, mede a parcela da rentabilidade diária do fundo que foi explicada pela variação diária do CDI. Ou seja, por este índice, o estudo pode apontar quais os fundo que conseguiram uma rentabilidade melhor, apenas acompanhando a variação do CDI. O R2 vai de zero a 1. Quando ele é igual a 1 significa que 100% do rendimento do fundo é explicado pela variação do DI. O outro resultado é o índice Beta, que mede como a rentabilidade do fundo reagiu à variação do CDI - se ela subiu quando o CDI subiu e recuou quando o CDI caiu. Isso é importante para o investidor que busca segurança, pois indica que a aplicação segue muito de perto a variação das taxas de juros praticadas pelo mercado. No estudo, para a seleção, foram procurados os fundos que tivessem um R2 de pelo menos 85%. Ou seja, 85% da rentabilidade do fundo era explicada pela variação do CDI. Feita a seleção de fundos que obedeciam a esse índice de R2, foram escolhidas as dez carteiras com Beta mais próximo de 1, mas não superior a essa unidade. Dessa forma, fica claro quais são os fundos em que o administrador não recorre a alavancagem (aplicação de capital superior ao patrimônio do fundo) ou a outra estratégia ativa para incrementar o rendimento e superar o CDI. Isso é mais um indicativo de segurança, porque os fundos ativos e alavancados (regra geral com Beta maior que 1) trazem mais risco ao investidor, porque da mesma forma que ganham mais em um período, também podem perder em outro. Veja abaixo a tabela com os dez fundos que melhor acompanharam o CDI no período de dois meses. Fundo Administrador Rentabilidade no período * Century DI FAQFI Sul América 2,70 % HSBC DI Institucional FAC HSBC 2,79 % Finasa DI Mercado Finasa 2,75 % HSBC Private DI Special HSBC 2,70 % Sul América Institucional DI FIF Sul América 2,74 % Sul América Rend. Master DI FAC Sul América 2,75 % Liberal RF DI FIF Liberal 2,71 % Itau Corptrus DI FAC Itaú 2,72 % Lloyds Basis DI Upper FAQ Lloyds 2,72 % Lloyds Basis DI Middle FAQ Lloyds 2,71 % *De 1/3 a 2/5 (meses de março e abril) Fonte: Invest Tracker/Dados: Andib