Escolha um bom curso de idiomas online Para se escolher um bom curso virtual, é recomendável seguir as mesmas regras que na opção um curso presencial. É necessário fazer pesquisa antes de fechar o negócio. A secretária-executiva da Associação Brasileira de Ensino à Distância (Abed), Adylles Castello Branco, aconselha procurar pessoas que já tenham feito o curso na mesma escola. "Perguntar se houve interação, apoio metodológico e técnico, monitores à disposição e resultados satisfatórios." Como os cursos de línguas não são regidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o aluno não tem como consultar os Conselhos Estadual e Nacional de Educação, muito menos o Ministério da Educação (MEC) para se certificar de sua credibilidade. E esta é a mesma regra para os cursos de línguas na Internet. Por isso, Adylles dá uma dica: "todo o site tem um Frequently Asked Questions (FAQs), contendo as perguntas e dúvidas mais freqüentes já respondidas. Lendo aquilo, pode-se ter uma noção melhor sobre a proposta do curso." Curso online depende do objetivo do aluno Mas antes de saber qual é a proposta do curso, o aluno deve traçar seu objetivo. Normalmente, pela Internet, o desenvolvimento das habilidades orais nos cursos de línguas fica prejudicada, embora haja cursos que ofereçam esta modalidade. Portanto, se o aluno tem como prioridade falar o idioma, o curso presencial permanece como melhor opção. Mas, se a sua intenção é desenvolver a compreensão de textos, vocabulário, gramática e atividades auditivas, os cursos na rede são adequados. Adylles também recomenda usar como parâmetro de escolha a experiência da instituição no mundo real. Ou seja, uma instituição conceituada transmite maior segurança. Já que a oferta é muito grande na rede, cursos de idiomas online com nomes desconhecidos não faltam. Por isso, o histórico do lugar pode influenciar a decisão do aluno e evitar insatisfação. Veja no link abaixo como os cursos online vêm se desenvolvendo na rede, a opinião de especialistas, as vantagens e desvantagens deste tipo de curso e algumas escolas do mundo real que oferecem aulas pela Internet.