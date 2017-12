Esforço fiscal do governo federal foi recorde em 2003 O esforço fiscal do governo federal no primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva foi tão forte em 2003 que quase se aproximou do valor do superávit primário das contas de todo o setor público. Sozinho, o governo federal fez um superávit primário de R$ 65,344 bilhões, enquanto a economia feita por todas as esferas do setor público foi de R$ 66,173 bilhões. O aperto fiscal recorde do governo federal foi consumido pelos déficits da Previdência, de R$ 26,405 bilhões, e do Banco Central, de R$ 196 milhões. Com conseqüência, o Governo Central, que reúne as contas do governo federal, Previdência e Banco Central, fechou o ano em R$ 38,744 bilhões. Em 2002, o superávit do governo central havia sido de R$ 31,919 bilhões. Ainda longe da meta As empresas estatais federais fecharam 2003 sem conseguir obter a meta de superávit primário fixada pelo governo para as suas contas. Segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central, as contas das estatais federais apresentaram um superávit primário de R$ 9,597 bilhões, o equivalente a 0,63% do PIB. A meta fixada era de R$ 10,9 bilhões. Embora menor do que o previsto, o esforço fiscal das estatais federais em 2003 foi bem superior ao de 2002, quando o superávit atingido foi de R$ 6,319 bilhões. As empresas estatais estaduais também tiveram, no ano passado, um superávit maior do que em 2002: R$ 3,793 bilhões, ante R$ 3,504 bilhões no ano anterior. Também as empresas estatais municipais fizeram uma economia maior, alcançando um superávit primário de R$ 217 milhões. Em 2002, as empresas municipais haviam feito um superávit primário de R$ 14 milhões. O superávit global de todas as empresas estatais brasileiras no ano passado foi de R$ 13,608 bilhões, o correspondente a 0,89% do PIB. Pelos dados do BC, em 2002 as empresas estatais alcançaram um superávit de R$ 9,838 bilhões (0,73% do PIB).