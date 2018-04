Esforço fiscal no 1º semestre é o pior desde 2002 O superávit primário do setor público (economia do governo brasileiro para honrar os juros da dívida pública), no acumulado do primeiro semestre de 2009, foi o pior resultado para o período desde 2002. Segundo dados divulgados hoje pelo chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, o superávit primário de janeiro a junho de 2009 somou R$ 35,255 bilhões. Em igual período de 2002, o valor era de R$ 31,903 bilhões.