Espanha aprova pacote de US$ 5,2 bi para setor automotivo

O governo da Espanha aprovou nesta sexta-feira, 13, um pacote de 4 bilhões de euros (US$ 5,2 bilhões) para ajudar o setor automotivo do país. A vice-primeira-ministra, María Teresa Fernandez de la Vega, disse que o plano inclui medidas para ampliar a demanda e atividades de pesquisa e desenvolvimento, além de servir como um suporte financeiro para o setor. O plano também reserva 800 milhões de euros para ajudar o setor automotivo a focar a produção em veículos mais competitivos e eficientes no uso de energia. Boa parte desse pacote de ajuda foi inicialmente anunciada no ano passado, dentro de um plano de estímulo maior. O governo espanhol agiu agressivamente para estimular sua economia em dificuldade, com o anúncio de um estímulo fiscal de 21 bilhões de euros, ou 2% do PIB, em 2008 e de 31,28 bilhões de euros, 3% do PIB, em 2009. A associação que reúne as fabricantes de carros na Espanha, a Anfac, disse que as vendas de automóveis este ano deverão recuar 22%, após caírem 28% em 2008. As informações são da Dow Jones.