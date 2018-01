Espanha barra importação de laranja fresca do Brasil A Espanha suspendeu preventivamente as importações laranja fresca do Brasil, afirmou hoje o responsável pelo setor de cítricos do Ministério da Agricultura, José Gerado Baldini Ribeiro. A proibição também vale para a laranja da Argentina. O governo espanhol informou que, depois de detectar problemas sanitários, cancelou as importação como medida cautelar de proteção contra as doenças pinta preta, cancro cítrico e verrugose, já extintas na Europa. Ribeiro admitiu que o embargo pode não estar baseado somente em questões sanitárias. "Logicamente, existem questões protecionistas no embargo, pois os espanhóis são os maiores exportadores de citros da Europa". Para ele, "as empresas brasileiras não enviariam frutas com pragas para os compradores europeus". As estimativas são de que o Brasil exporte anualmente US$ 23 milhões em frutas frescas para a União Européia, principalmente de laranja e limão, sendo Espanha e Holanda os principais compradores.