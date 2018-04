Espanha deverá investir US$ 20 bilhões no Brasil O Brasil espera receber US$ 20 bilhões em investimentos espanhóis nos próximos quatro anos. Foi o que informou o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, que está em Madri desde sexta-feira (26) para uma série de encontros de caráter político e econômico. A Espanha preside a União Européia e sediará o encontro de cúpula Mercosul - União Européia, que começa no dia 16. Lafer avalia que houve acentuado fortalecimento das relações da Espanha com o Brasil nos últimos anos, quando os investimentos daquele país no Brasil saltaram de US$ 300 milhões em 1995, para US$ 21 bilhões, em dezembro. Fortes compras - A Espanha é atualmente o maior investidor europeu no Brasil e o segundo do mundo (só perde para os Estados Unidos). Os espanhóis aumentaram sua presença no Brasil com as privatizações. Eles adquiriram, entre outras companhias, a Telesp (Telefónica) e o Banespa (Santander). Na área de energia, a Iberdrola e a Endesa planejam investir US$ 5 bilhões no Brasil nos próximos anos. No entanto, esse crescimento não foi observado no comércio. Lafer pretende acertar a ida de missões comerciais, com o objetivo de aumentar as transações entre os dois países. Equilíbrio - As exportações para a Espanha estão estagnadas na casa de US$ 1 bilhão desde 1997, e são constituídas por produtos básicos, como soja, café e minério de ferro. A balança comercial entre os dois países está equilibrada. No entanto, a Espanha mudou o perfil de suas exportações para o Brasil, saindo de produtos básicos como azeite de oliva para bens de maior valor agregado, como eletroeletrônicos e autopeças. O objetivo das missões será diversificar as vendas do Brasil para aquele país, incorporando produtos mais elaborados. Esse será o tema principal da conversa que Lafer terá hoje (29) com o secretário do Comércio Internacional e Turismo, Juan Costa. O ministro terá também um encontro com o presidente da Espanha, José María Aznar e uma audiência com o rei Juan Carlos I. Na terça-feira (30), Lafer se reúne com o chanceler da Espanha, Josep Piqué. Pesca - No sábado (27), Lafer visitou a província da Galícia onde foi recebido pelo presidente provincial, José Fraga. Os espanhóis daquela região estão interessados em iniciar cooperação com o Brasil na área de pesca. O cônego da basílica de Santiago de Compostela (que fica na Galícia) disse a Lafer que o número de turistas do mundo inteiro aumentou bastante graças ao livro "Diário de um Mago", do brasileiro Paulo Coelho. Por causa do grande número de turistas brasileiros naquela área, Fraga sugeriu a Lafer a instalação de um consulado do Brasil.