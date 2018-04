Espanha, Portugal e Grécia têm o menor mínimo da Europa O salário mínimo na Espanha Portugal e Grécia é menor em relação ao do restante dos países da União Européia, constatou um levantamento do Eurostat, escritório de estatísticas da União Européia. De acordo com o Eurostat, o salário mensal bruto nesses três países é menor a 600 euros (aproximadamente US$ 534,00). Em Portugal, o salário mínimo em fevereiro, quando foi concluída a pesquisa, estava em 406 euros (US$ 361,00); na Grécia, 466 euros (US$ 414,00); e na Espanha, 516 euros (US$ 459,00). Os trabalhadores no restante dos países da UE, onde não existe necessariamente um salário mínimo legal, recebem um cifra superior a 1.000 euros (US$ 890,00), variando entre 1.009,00 euros, na Irlanda, e 1.124,00 euros por mês, em Luxemburgo. Nos Estados Unidos, o salário mínimo está aproximadamente em 1.011,00 euros, embora em certas regiões do país ainda esteja acima desse valor. Os dados do Eurostat se referem à situação em nove países da UE (Bélgica, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Reino Unido), onde as negociações coletivas devem respeitar um salário mínimo legal nacional. Nos outros seis países da UE (Itália, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Aústria e Alemanha), o salário mínimo legal nacional não existe. O Eurostat constatou também que o porcentual de trabalhadores que recebem apenas um salário mínimo é reduzido em países como Espanha, Reino Unido, Holanda e Irlanda, com um porcentual entre 1,4% e 2,2% dos trabalhadores. Em outros países, como França e Luxemburgo, no entanto, esse porcentual chega a 13,6% e 15,5%, respectivamente.