Espanha trabalha para intensificar relações entre UE e Mercosul Com a aproximação da reunião de cúpula entre países da União Européia (UE), da América Latina e do Caribe, que será realizada nos dias 17 e 18 de maio em Madri, empresários e autoridades espanholas estão intensificando os seus esforços para que as negociações para um acordo de livre comércio entre a UE e o Mercosul, que sofreram uma forte desaceleração nos últimos meses por causa da crise argentina, ganhem um novo impulso durante o evento. A Espanha, ao longo dos últimos anos, se tornou no maior investidor europeu na região e quer aproveitar o fato de ocupar a presidência interina da UE para agilizar o entendimento entre os dois blocos. O ministro da Economia da Espanha, Rodrigo Rato, disse nesta terça-feira que um acordo de livre comércio com o Mercosul deve tornar-se uma prioridade da União Européia (UE) nos próximos anos. "O respaldo da Europa à integração do Mercosul e América Latina deve ser inequívoco", disse Rato durante um seminário realizado em Madri pela Fundação Euroamérica. Rato, que é o atual presidente do Conselho de Ministros das Finanças da UE, ressaltou que um passo importante para a integração dos dois blocos ocorrerá durante a cúpula, quando o Chile deverão assinar um acordo comercial com os europeus. Ele observou que os países latino-americanos devem continuar promovendo políticas que visem o crescimento sustentável, garantindo a estabilidade econômica. Isso, segundo ele, gera confiança entre os investidores estrangeiros. O ministro espanhol mencionou, entre as reformas ainda necessárias, a melhora do sistema triburtário e a promoção de mercados abertos e globalizados. "O comércio é o grande motor do crescimento econômico e seus benefícios são maiores que aque les que podem ser obtidos com as ajudas financeiras obtidas através de órgão multilaterais, como o FMI e o Banco Mundial." Rato observou também que a América Latina deve garantir a transparência e a segurança jurídica de seus mercados. Nesta segunda-feira, durante o mesmo seminário, o presidente do BBVA, Francisco González, disse que a UE deveria assumir uma atitude mais "vigorosa" na sua aproximação com a América Latina. Nesta terça-feira, o membro do conselho do banco espanhol , José Ignacio Goirigolzarri, acrescentou que na segunda metade da década passada, a Europa foi o maior investidor direto na América latina, superando os Estados Unidos. Entre 1995 e 1999, os investimentos diretos da UE na região totalizaram US$ 102,24 bilhões, enquanto os fluxos provenientes dos Estados Unidos foram de US$ 68,82 bilhões. No total, entre 1995 e 1999, 58% de todos os investimentos diretos na América Latina sairam da Europa. Um dos principais fatores que determinaram esse aumento do interesse europeu, segundo Goirigolzarri, é o potencial de crescimento econômico da América Latina, que é de 4,5% por ano, o dobro do previsto para a Europa. Ele observou, no entanto, que embora os países latino-americanos tenham promovido importantes reformas estruturais na década de 90, "ainda há muito a ser feito". Segundo ele, se novas reformas foram implementadas, o crescimento potencial da região, segundo estudos do BBVA, supera os 6% anuais.