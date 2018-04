Espanha vai usar recursos públicos contra desemprego

O governo da Espanha vai usar recursos públicos para combater o desemprego no país em meio à desaceleração da economia local, causada pelo aperto mundial do crédito, disse neste sábado, 22, o primeiro-ministro espanhol, José Luiz Rodriguez Zapatero. Segundo o ministro, o governo vai investir em empregos que melhorem a infra-estrutura do país, assim como moradias públicas e ambientes urbanos. "Estas medidas terão o objetivo central de, no curto prazo, mobilizar fundos públicos para estimular o emprego", afirmou Zapatero, durante conferência de sua legenda, o Partido Socialista. Uma proposta detalhada deverá ser apresentada aos parlamentares espanhóis na quinta-feira, 27, uma dia depois de a União Européia apresentar seu próprio plano para o assunto. A proposta da Espanha será elaborada de forma a coincidir com o projeto da União Européia, disse Zapatero.