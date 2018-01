Espanhóis arrematam linhas de energia com desconto de 59% Mais uma vez os espanhóis foram presença dominante no leilão de linhas de transmissão de energia realizado nesta sexta-feira no Rio pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A exemplo do que já havia ocorrido nos dois leilões do mesmo tipo realizados em 2006, as companhias espanholas derrubaram suas expectativas de receita e, com recorde de desconto sobre o faturamento sugerido pela reguladora (59%), arremataram quatro dos seis lotes ofertados. No total, esse terceiro leilão teve arrematados os 1.014 quilômetros ofertados em nove estados, garantindo investimentos em torno de R$ 700 milhões em dois anos. A acirrada disputa também garantiu que a receita anual das concessionárias, prevista pela Aneel, fosse reduzida de R$ 119,441 milhões para R$ 60,47 milhões, um deságio médio de 49,37%. "Este é mais um exemplo de que este sistema é um sucesso, porque eleva benefício para a tarifa do consumidor", avaliou o diretor geral da Aneel, Jerson Kelman, ao final do leilão. A Abengoa foi a grande vencedora, levando três desses lotes. A companhia, que já opera cerca de três mil quilômetros no país, planeja investimentos de R$ 300 milhões nos próximos dois anos e já informou que tem interesse em continuar participando de novos eventos. A Aneel prevê a realização de dois novos leilões no ano que vem. Deságio elevado O diretor de Desenvolvimento de Negócios da Abengoa, Rogério Santos, explicou que o elevado deságio não compromete as operações da empresa, porque tem base numa "minuciosa" análise a respeito de cada projeto. "Buscamos uma análise técnica e econômica que viabilize o projeto com lances razoáveis", disse, lembrando que a empresa terá que acelerar os empreendimentos para reduzir os riscos gerados a partir dos lances baixos. "Se os empreendimentos entram antes do prazo previsto, conseguimos recuperar a diferença para os nossos concorrentes e garantir a rentabilidade do negócio", disse. Além da Abengoa, a também espanhola Isolux levou o principal lote do leilão desta sexta, referente à construção da subestação de Pirapora 2, em Minas Gerais, e sua ligação com outra subestação, a Paracatu 4, também em Minas. Os investimentos previstos nesta linha são de R$ 236,49 milhões. Para levar o lance, a companhia disputou em viva-voz por quase uma hora com suas conterrâneas Abengoa e Control Y Monatjes Industriales (Cymi). Os outros dois lotes, localizados no Nordeste, foram arrematados pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), controlada pela Eletrobrás. A vitória nesses dois lances, na verdade, foi a participação mais efetiva da estatal no leilão. A companhia, que era bastante forte em leilões semelhantes nos anos anteriores, deu lance em todos os lotes, por meio de suas subsidiárias (Furnas e Eletrosul), mas com exceção dos dois arrematados pela Chesf, ficou bastante distante da disputa pelos demais concorrentes.