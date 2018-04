Espanhóis repatriaram 5,2 bi de euros da Argentina A empresas espanholas com investimentos na Argentina já repatriaram ? 5,2 bilhões desde antes do início da crise financeira no ano passado. Segundo o jornal Cinco Dias, os investidores espanhóis utilizaram todos os recursos disponíveis para minimizar o impacto da crise. Cerca da metade dos ? 5,2 bilhões retirados do risco argentino corresponde ao pagamento de dividendos e o restante foi repatriado através da venda de ativos. Segundo o diário espanhol, o que mais chama a atenção é o aumento do pagamento de dividendos. Num exercício tão difícil como o do ano passado, eles foram quase quadruplicados em relação a 2000. Embora a maior parte da venda de ativos de ? 2,6 bilhões foi resultado de operações planejadas anteriormente ou forçadas por exigências regulatórias, essas operações também foram aceleradas para reduzir o risco diante da crise argentina. A companhia petrolífera Repsol YPF é o grupo espanhol com o maior risco na Argentina e o que tomou mais medidas para tentar reduzi-lo. O presidente da empresa, Alfonso Cortina, durante uma assembléia geral da empresa realizada no domingo passado, observou que serão tomadas "as medidas necessárias, dentro das restrições impostas pela realidade econômica e social da Argentina, com o objetivo de defender os interesses dos acionistas". No dia 29 de novembro do ano passado, poucos dias antes da adoção das restrições aos depósitos bancários, o "corralito", a direção da Repsol YPF aprovou a distribuição de um dividendo antecipado de US$ 787 milhões de sua filial argentina. Essa remuneração elevou o total de dividendos repartidos em 2001 a US$ 1,652 bilhão ante os US$ 317 milhões de 2000. A empresa se recusou a explicar esse salto dos dividendos da unidade argentina, que constrasta com o corte de 58% nos dividendos pagos pela matriz espanhola. Telefónica A Telefónica foi segunda empresa que mais reduziu o seu risco na Argentina. A Telefónica Argentina distribuiu no ano passado US$ 300 milhões em dividendos, além de reduzir o seu risco com a venda, no primeiro semestre de 2001, de sua participação de 35,9% na Cablevisión por US$ 1 bilhão. A Endesa, por sua vez, vendeu a sua participação na Endenor. Mas o negócio, que somou ? 834 milhões, foi uma exigência do governo argentino. Santander Já o Banco Santander Central Hispano (BSCH) também optou pela utilização dos dividendos para recuperar os fundos de sua filial, o Banco Rio de la Plata. O banco multiplicou em seis vezes a remuneração de seus acionistas, além de promover uma devolução de capital. O BBVA também reforçou os dividendos provenientes da Argentina. A sua filial, o Banco Francés, distribuiu US$ 73,37 milhões em dividendos em 2001, 75% a mais do no ano anterior. Além disso, o banco cancelou o plano de elevar de 68% para 100% a sua participação no Banco Francés. Já a filial argentina da Gas Natural foi mais comedida e elevou os seus dividendos em apenas 19,09% em 2001. Leia o especial